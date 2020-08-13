На Салтовке ночью горело кафе: подозревают поджог

Сегодня ночью на Салтовке произошел пожар в одном из кафе.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 13 августа в 2:27 поступило сообщение о пожаре в кафе на пр. Тракторостроителей, 92-В.

На момент прибытия спасателей огнем был охвачен забор, навес из полиэтилена и частично - лавка на летней площадке кафе на площади около 3 кв.м.

В 2:41 пожарные локализовали возгорание, в 3:01 полностью его ликвидировали.

По предварительным данным, причиной пожара стало занесение открытого источника огня извне. Жертв и пострадавших нет.