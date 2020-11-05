На Салтовке ночью горело общежитие фармацевтического университета: студентов эвакуировали

Сегодня ночью на Салтовке произошел пожар в девятиэтажном общежитии.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 5 ноября в 01:20 спасателям поступил вызов на пр-т Юбилейный, 48, в студенческое общежитие Национального фармацевтического университета.

На момент их прибытия в комнате на 8-м этаже 9-этажного здания общежития горели мебель, домашние вещи и холодильник на площади около 8 кв.м.

Сильное задымление представляло опасность для жильцов общежития. Поэтому одновременно с тушением пожара и дымоудалением с верхних этажей были спасены 5 человек, еще 30 студентов эвакуировали.

В 1:47 пожар спасатели локализовали, а в 02:38 ликвидировали полностью.

Предполагаемая его причина, по данным ГСЧС, - короткое замыкание электрической сети.