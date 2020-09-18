На Салтовке ночью на стоянке горел автомобиль: подозревают поджог

18 сентября 2020 г. 10:15
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В Московском районе Харькова сегодня ночью загорелся автомобиль.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

18 сентября около 1:30 в полицию от 38-летнего мужчины поступило сообщение о том, что на улице Владислава Зубенко на стоянке возле дома загорелся автомобиль «Nissan Murano», который принадлежит его жене. В авто горел моторный отсек.

Пожар ликвидировали спасатели. 

Пострадавших в результате происшествия нет, причину возгорания устанавливают.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

 

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