На Салтовке ночью горели автомобили

20 марта в 2:18 спасателям поступило сообщение о том, что во дворе жилой 9-этажки на Салтовском шоссе, 73а, случился пожар в автомобиле «Hyundai i10».

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных огонь охватил почти весь легковой автомобиль «Hyundai».

От него пламя перекинулось на соседний «Ford Fiesta», в котором пламя повредило левую боковую часть.

Общая площадь пожара составила около 5,5 кв.м.

С помощью воздушно-механической пены огонь локализовали в 2:29 и окончательно ликвидировали в 03:00.

Пострадавших нет.

Соседний автомобиль Ford удалось спасти от полного уничтожения.

Причина возникновения пожара выясняется.