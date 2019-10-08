На Салтовке ночью сгорел "Мерседес"

В Московском районе сегодня ночью горел автомобиль, который был припаркован вблизи многоэтажки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 8 октября в 2:40 спасателям поступило сообщение о пожаре на пр-те Тракторостроителей, 144.

На момент прибытия пожарных огнем был полностью охвачен автомобиль "Mercedes-Benz C-250" 2012 года выпуска.

Площадь пожара составила около 6 кв.м.

В 03:00 пожар спасатели локализовали, а в 03:45 полностью ликвидировали. На месте происшествия работают правоохранительные органы. Причину возникновения пожара устанавливают.