На Салтовке ночью сгорели два автомобиля, еще один поврежден (видео)

На Салтовке сегодня ночью на парковке возле торгового центра загорелись два автомобиля.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, опубликовав соответствующее фото и видео с места происшествия.

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщение о пожаре на улице Героев Труда, 8 поступило спасателям сегодня около 03:12.

Прибывшие на место спасатели установили, что горят автомобили KIA и Volkswagen.

Общая площадь возгорания составила более 10 квадратных метров.

Кроме того, под действием открытого пламени в рядом расположенном авто Mazda CX5 оплавился бампер.

В 03:22 пожар спасатели локализовали, а в 04:08 - ликвидировали.

Причину пожара выясняют.

По информации пользователей соцсетей, один из сгоревших автомобилей принадлежит харьковскому адвокату.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!