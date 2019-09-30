На Салтовке ночью сгорели два автомобиля, еще один поврежден (видео)

На Салтовке сегодня ночью на парковке возле торгового центра загорелись два автомобиля.
Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, опубликовав соответствующее фото и видео с места происшествия.
По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщение о пожаре на улице Героев Труда, 8 поступило спасателям сегодня около 03:12.
Прибывшие на место спасатели установили, что горят автомобили KIA и Volkswagen.
Общая площадь возгорания составила более 10 квадратных метров.
Кроме того, под действием открытого пламени в рядом расположенном авто Mazda CX5 оплавился бампер.
В 03:22 пожар спасатели локализовали, а в 04:08 - ликвидировали.
Причину пожара выясняют.
По информации пользователей соцсетей, один из сгоревших автомобилей принадлежит харьковскому адвокату.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!