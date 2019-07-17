На Салтовке ночью сгорело авто: полиция открыла уголовное дело

В 4:12 в полицию поступило сообщение от диспетчера ГСЧС о том, что на проспекте Юбилейном из гаража вырывается пламя.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данны правоохранителей, по адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Установлено, что в металлическом гараже, который был закрыт на замок, произошел пожар. Внутри находился автомобиль «Toyota», 41-летнего мужчины.

Факт события внесен в ЕРДР по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Напомним, что то гараж принадлежит директору ГП "Октябрьский лесхоз" Руслану Чагаровскому. Он связывает инцидент со своей профессиональной деятельностью - борьбой с "черными лесорубами".