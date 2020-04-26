На Салтовке ночью взорвали банкомат

На Салтовке сегодня ночью неизвестные взорвали банкомат.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 26 апреля около 3:17 неизвестные взорвали банкомат, расположенный на первом этаже здания на улице Валентиновской, 35/81.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

В ходе проведения осмотра полицейские установили, что в середине банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства.

Пострадавших нет. Сумма ущерба устанавливается.

Информация о происшествии зарегистрирована в Московском отделе полиции.

Следователем решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

Все обстоятельства и личности злоумышленников полиция устанавливает.