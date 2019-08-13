 

На Салтовке обнаженная женщина била окна и бросалась на людей

13 августа 2019 г. 11:58
319 просмотров

Вчера, 12 августа, около 18:00 патрульные получили ряд вызовов об агрессивном поведении женщины в отношении людей на улице Героев Труда, 36-Б.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили полуобнаженную женщину в возрасте около 40 лет, которая находилась на крыше крыльца. Поведение женщины было неадекватным, она разбила окна подъезда и соседней квартиры.

Патрульные остановили женщину, чтобы не допустить совершения вреда себе и окружающим, полицейские применили к скандалистке физическую силу и наручники.

В дальнейшем ее передали сотрудникам бригады скорой медицинской помощи. На месте патрульные собрали первичный материал, который передали в Московский отдел полиции для дальнейшей обработки.

Видео: 

Салтовка. 13.08.19

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.