На Салтовке обнаженная женщина била окна и бросалась на людей

Вчера, 12 августа, около 18:00 патрульные получили ряд вызовов об агрессивном поведении женщины в отношении людей на улице Героев Труда, 36-Б.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили полуобнаженную женщину в возрасте около 40 лет, которая находилась на крыше крыльца. Поведение женщины было неадекватным, она разбила окна подъезда и соседней квартиры.

Патрульные остановили женщину, чтобы не допустить совершения вреда себе и окружающим, полицейские применили к скандалистке физическую силу и наручники.

В дальнейшем ее передали сотрудникам бригады скорой медицинской помощи. На месте патрульные собрали первичный материал, который передали в Московский отдел полиции для дальнейшей обработки.