 

На Салтовке обстреляли гараж в кооперативе

23 сентября 2019 г. 15:48
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22 сентября в 13:00 в полицию обратилась 59-летняя харьковчанка – владелица гаража  в одном из гаражных  кооперативов в Московском районе города. 

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, женщина сообщила, что в ночь на 22 сентября неизвестный совершил несколько выстрелов по гаражу.

В результате этого был поврежден автомобиль харьковчанки - «Volkswagen».

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили на воротах 5 вмятин и один сквозной проем, а также повреждения лобового стекла автомобиля. 

С места происшествия правоохранители изъяли деформированный металлический предмет, похожий на шар. 

Следователем по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). 

Напомним, ранее сообщалось, что на Салтовке утром 22 сентября неизвестные обстреляли аптеку.

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