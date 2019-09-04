 

На Салтовке патрульный Prius попал в ДТП: двое пострадавших

04 сентября 2019 г. 21:25
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Сегодня около 15:00 на пересечениии улиц Леся Сердюка и Бучмы столкнулись автомобиль патрульной полиции Toyota Prius и Lexus RХ350.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель Lexus не предоставил преимущество в движении служебному автомоилю, двигавшемуся с включенными проблесковыми спецсигналами синего и красного цвета. 

Травмы в результате ДТП получил полицейский и девушка-пассажир Lexus. Пострадавших доставили в больницу. 

В обстоятельствах столкновения разбиралась следственно-оперативная группа. 

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