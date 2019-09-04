На Салтовке патрульный Prius попал в ДТП: двое пострадавших

Сегодня около 15:00 на пересечениии улиц Леся Сердюка и Бучмы столкнулись автомобиль патрульной полиции Toyota Prius и Lexus RХ350.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель Lexus не предоставил преимущество в движении служебному автомоилю, двигавшемуся с включенными проблесковыми спецсигналами синего и красного цвета.

Травмы в результате ДТП получил полицейский и девушка-пассажир Lexus. Пострадавших доставили в больницу.

В обстоятельствах столкновения разбиралась следственно-оперативная группа.