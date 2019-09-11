На Салтовке подозреваемый в квартирной краже выпрыгнул из окна и сломал ноги

В Харькове задержали подозреваемого в краже из квартиры, который, пытаясь покинуть место преступления, выпрыгнул со второго этажа дома и сломал ноги.

Фото подозреваемого на месте происшествия попало в соцсети.

В полиции прокомментировали данный инцидент.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о том, что возле дома по проспекту Тракторостроителей находятся подозрительные мужчины, поступила в полицию 9 сентября в 13:30.

На месте происшествия прибывшие полицейские обнаружили мужчину, который пояснил, что он проник в квартиру, расположенную на втором этаже указанного дома. Когда он заметил, что его разоблачили, решил бежать. Мужчина выпрыгнул в окно. В результате чего сломал обе ноги.

Полицейские установили, что задержанный подозреваемый – безработный, ему 27 лет, и он ранее был судим за имущественное преступление.

По данному факту следователем Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении. Другой участник преступления в настоящее время находится в розыске.