 

На Салтовке подростки пытались ограбить табачный киоск

23 октября 2019 г. 15:29
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23 октября ночью на улице Амосова в Немышлянском районе Харькова полиция задержала группу подростков во время ограбления табачного киоска. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Заявительница сообщила, что около 2:00 четверо подростков разбили стекло в киоске, проникли в помещение и украли оттуда деньги и сигареты.

Однако довести свой преступный умысел до конца им помешали патрульные. 

Правоохранители доставили троих ребят и девушку в возрасте от 13 до 19 лет в отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на совершение кражи) Уголовного кодекса Украины.

 

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