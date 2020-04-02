На Салтовке подросток покончил с собой, выпрыгнув из окна многоэтажки

02 апреля 2020 г. 10:50
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В одном из микрорайонов Салтовки свел счеты с жизнью несовершеннолетний парень.

Как сообщили пользователи соцсетей, ЧП произошло в многоэтажке по улице Гвардейцев Широнинцев, 74-Б.

Тело подростка, который выбросился из окна, местные жители обнаружили утром 1 апреля.

По неподтвержденной информации очевидцев, у погибшего при себе была предсмертная записка.

В отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области факт происшествия подствердили и сообщили, что полиция устанавливает обстоятельства гибели подростка.

Следователем Московского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

 

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