На Салтовке подросток покончил с собой, выпрыгнув из окна многоэтажки

В одном из микрорайонов Салтовки свел счеты с жизнью несовершеннолетний парень.

Как сообщили пользователи соцсетей, ЧП произошло в многоэтажке по улице Гвардейцев Широнинцев, 74-Б.

Тело подростка, который выбросился из окна, местные жители обнаружили утром 1 апреля.

По неподтвержденной информации очевидцев, у погибшего при себе была предсмертная записка.

В отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области факт происшествия подствердили и сообщили, что полиция устанавливает обстоятельства гибели подростка.

Следователем Московского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».