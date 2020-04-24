На Салтовке посреди улицы внезапно умер пенсионер

Сегодня днем на Салтовке прямо посреди улицы в Немышлянском районе Харькова скончался пожилой мужчина.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

Полиция устанавливает обстоятельства смерти пенсионера.

По информации отдела коммуникации полиции Харьковской области, сообщение о происшествии на улице Амосова поступило в полицию 24 апреля в 14:50.

Предварительно установлено, что 74-летнему жителю района стало плохо. Медики, прибывшие по вызову, лишь констатировали его смерть.

Тело умершего направлено в морг.

Информация зарегистрирована в Едином журнале учета Немышлянского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.