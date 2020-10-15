На Салтовке произошел конфликт между агитаторами двух политсил: в деле разбирается полиция

15 октября 2020 г. 14:50
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В Харькове на Салтовке произошел конфликт между агитаторами политических партий, обстоятельства которого  выясняет полиция.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, представители участников избирательной гонки выясняли отношения по поводу размещения агитационного оборудования на улице Валентиновской в Московском районе города. 

Так, 15 октября в 8:40 в полицию обратилась женщина и сообщила, что неизвестный мешает ей проводить агитационную работу. 

На вызов прибыл экипаж патрульной полиции. Полицейские приняли заявление от 63-летней женщины-агитатора. Она сообщила, что у нее произошел словесный конфликт с агитатором от другой политической силы относительно места, на котором находится его стол с агитационной литературой. 

Мужчина передвинул этот стол, собрал свою палатку и ушел с места конфликта до приезда полиции. 

Кроме того, женщина указала, что мужчина зацепил ее фрагментом конструкции, но в больницу она не обращалась. Также она заявила, что нож в руках неизвестного мужчины не было.

Ранее о данном конфликте сообщалось в соцсетях.

Как отметили в полиции, распространенная в социальных сетях информация о применении ножа при данном конфликте не соответствует действительности. 

"Пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался", - сказано в сообщении пресс-службы правоохранителей.

Информация о происшествии внесена в единый реестр учета Московского отдела полиции. Проводится проверка.

 

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