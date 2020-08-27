На Салтовке произошел пожар в многоэтажке: горел балкон

27 августа 2020 г. 14:41
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Сегодня, 27 августа, утром произошел пожар на балконе одной из многоэтажек на Салтовке.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 11:54 спасателям поступило сообщение о пожаре в 14-этажном жилом доме на ул. Гвардейцев Широнинцев, 33, где на 3-м этаже горел балкон.

На момент прибытия пожарных горела отделка и утеплитель с наружной стороны балкона квартиры. Площадь пожара составила около 2 кв.м.

В 12:10 пожар уже ликвидировали.

Как отметили в пресс-службе спасателей, благодаря быстрому сообщению о происшествии  пожарным удалось предотвратить распространение пламени на другие балконы многоэтажки. Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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