 

На Салтовке произошел пожар в многоэтажке: горела квартира

13 октября 2019 г. 11:33
89 просмотров

На Салтовке накануне вечером горела квартира в 9-этажном жилом доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 12 октября в 23:28 спасателям поступило сообщение о пожаре в кваритре на восьмом этаже на проспекте Юбилейном, 32 а.

На момент прибытия пожарных в квартире горели домашние вещи и мебель.

 Площадь пожара составляла около 12 кв.м.

В 23:57 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 00:47 полностью ликвидировали.

В результате ЧП никто не пострадал.

Причину возникновения пожара выясняют.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.