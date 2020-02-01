На Салтовке произошла драка с поножовщиной (видео)

Сегодня утром, 1 февраля, на Салтовке произошла драка с поножовщиной с участием гражданина Украины и гражданина Марокко.
Как сообщают в соцсетях, инцидент произошел на улице Валентиновской, 23Е.
Также опубликовано соответствующее видео конфликта.
Как отмечается, дерущихся разогнали прибывшие патрульные.
По словам очевидцев, марокканца обнаружили за мусорным баком, украинец находился тоже неподалеку. У обоих - мелкие порезы.
Причина конфликта неизвестна.
По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа на место происшествия не выезжала.