На Салтовке произошла драка с поножовщиной (видео)

01 февраля 2020 г. 12:21
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Сегодня утром, 1 февраля, на Салтовке произошла драка с поножовщиной с участием гражданина Украины и гражданина Марокко.

Как сообщают в соцсетях, инцидент произошел на улице Валентиновской, 23Е.

Также опубликовано соответствующее видео конфликта.

Как отмечается, дерущихся разогнали прибывшие патрульные.

По словам очевидцев, марокканца обнаружили за мусорным баком, украинец находился тоже неподалеку. У обоих - мелкие порезы.

Причина конфликта неизвестна.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа на место происшествия не выезжала.
 

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