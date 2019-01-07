На Салтовке произошла массовая драка - соцсети

07 января 2019 г. 14:35
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Инцидент произошел сегодня, 7 января около трех часов ночи, в районе Салтовки. 

Об этом харьковчане сообщают в социальных сетях. 

"Массовая драка произошла в кафе ReDi на Широнинцев. Было четыре наряда полиции, "перцовкой" утихомиривали", - написал очевидец.

В пресс-службе харьковской полиции информацию подтвердили, отметив, что в драке участвовали трое мужчин. Однако конфликт патрульным удалось уладить на месте. 

С заявлением к правоохранителям никто не обращался, медицинская помощь мужчинам также не потребовалась.

Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета правонарушений.

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