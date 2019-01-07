На Салтовке произошла массовая драка - соцсети

Инцидент произошел сегодня, 7 января около трех часов ночи, в районе Салтовки.

Об этом харьковчане сообщают в социальных сетях.

"Массовая драка произошла в кафе ReDi на Широнинцев. Было четыре наряда полиции, "перцовкой" утихомиривали", - написал очевидец.

В пресс-службе харьковской полиции информацию подтвердили, отметив, что в драке участвовали трое мужчин. Однако конфликт патрульным удалось уладить на месте.

С заявлением к правоохранителям никто не обращался, медицинская помощь мужчинам также не потребовалась.