На Салтовке прямо на остановке умер мужчина

Сегодня днем на Салтовке на улице Валентиновской прямо на остановке общественного транспорта скончался мужчина.

Об этом сообщили очевидцы-пользователи соцсетей.

По их информации, на место происшествия прибыла бригада скорой помощи.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, сегодня, 18 марта, в 12:40 в Московский отдел полиции поступила информация от медиков о том, что возле дома №42 /1 по улице Валентиновской умер 78-летний мужчина.

По предварительным данным, видимых телесных повреждений на теле умершего мужчины не обнаружено.

Информация внесена в Единый реестр учета заявлений и сообщений. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.