На Салтовке пьяная женщина выпрыгнула с балкона многоэтажки

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 16 августа около 1:20 поступило сообщение о том, что женщина, пытаясь покончить жизнь самоубийством, выпрыгнула с балкона квартиры на седьмом этаже дома по улице Дружбы Народов.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оказалось, что эту квартиру арендуют супруги и женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с мужем, закрылась в комнате, а потом прыгнула с балкона.

20-летняя пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована в городскую больницу скорой и неотложной помощи.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ст. 115 УК Украины с пометкой «самоубийство».

Все обстоятельства происшествия выясняются.