На Салтовке пьяный мужчина убил брата

Информация о том, что в доме на улице Героев Труда находится тело 55-летнего мужчины, поступила в дежурную часть Московского отдела полиции от врача бригады скорой неотложной медицинской помощи.

Как расскали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской облатси.

Установлено, что во время распития алкогольных напитков между двумя родными братьями, 54 и 55 лет, произошел конфликт. Мужчина ударил брата кухонным ножом в грудную клетку. От полученных травм пострадавший скончался еще до приезда медиков, которых вызвала сожительница злоумышленника.

Следствем открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.