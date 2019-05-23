На Салтовке ребенок выпал из окна многоэтажки

23 мая 2019 г. 10:45
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На Салтовке ребенок выпал из окна многоэтажки.

Об этом сообщается в харьковском паблике  "ХС Харьков".

По информации пользователей соцсетей, ЧП произошло на ул. Бучмы, 50 сегодня, около 7:30 утра:  из окна многоэтажки выпал малолетний ребенок.

Как рассказывают очевидцы, мальчика забрала «скорая», он в тяжелом состоянии.

По информации подписчиков паблика, перед падением ребенка были слышны сильные крики.

Также опубликованы фото с места происшествия.

В отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области информацию о ЧП подтвердили и сообщили, что по предварительным данным, мальчик играл на балконе игрушками. Его мама в это время спала в комнате. Одна игрушка перелетела за перила, ребенок за ней потянулся и выпал из окна.

Все обстоятельства ЧП устанавливаются.

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