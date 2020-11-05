На Салтовке жестоко избили харьковчанина: пострадавшего прооперировали, подозреваемого взяли под стражу

Правоохранители разоблачили 40-летнего безработного мужчину в избиении жителя Харькова в ходе драки, которая произошла вечером 30 октября у магазина по улице Гвардейцев Широнинцев.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Выяснилось, что между мужчинами возникла ссора, в результате которой 36-летний харьковчанин получил тяжкие телесные повреждения. Его доставили в больницу и прооперировали. Сейчас состояние его здоровья медиками оценивается как удовлетворительное.

Полицейские установили личность злоумышленника.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Полицейские установили, что подозреваемый и ранее совершал аналогичные преступления.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.