На Салтовке жестоко избили харьковчанина: пострадавшего прооперировали, подозреваемого взяли под стражу

05 ноября 2020 г. 15:50
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Правоохранители разоблачили 40-летнего безработного мужчину в избиении жителя Харькова в ходе драки, которая произошла вечером 30 октября у магазина по улице Гвардейцев Широнинцев.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Выяснилось, что между мужчинами возникла ссора, в результате которой 36-летний харьковчанин получил тяжкие телесные повреждения. Его доставили в больницу и прооперировали. Сейчас состояние его здоровья медиками оценивается как удовлетворительное.

Полицейские установили личность злоумышленника.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Полицейские установили, что подозреваемый и ранее совершал аналогичные преступления.

Ему грозит  наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. 

 

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