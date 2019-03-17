На Салтовке с крыши многоэтажки прыгнула девушка

16 марта в 13:02 в полицию поступило сообщение о том, что возле дома по улице Гвардейцев Широнинцев обнаружили девушку, которая прыгнула с крыши 16-этажного дома.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На момент приезда медиков пострадавшая находилась в сознании и сообщила, что хотела покончить жизнь самоубийством.

Предварительно установлено, что на крыше дома девушка пыталась перерезать себе вены на руках и шее с помощью лезвия, а затем спрыгнула с крыши.

От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

С места происшествия изъяли тетрадь девушки, в которой она оставила предсмертную записку.

Девушка лечилась от наркотической зависимости и ранее неоднократно высказывала намерения покончить жизнь самоубийством.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».