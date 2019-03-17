На Салтовке с крыши многоэтажки прыгнула девушка

17 марта 2019 г. 10:10
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16 марта в 13:02 в полицию поступило сообщение о том, что возле дома по улице Гвардейцев Широнинцев обнаружили девушку, которая прыгнула с крыши 16-этажного дома. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На момент приезда медиков пострадавшая находилась в сознании и сообщила, что хотела покончить жизнь самоубийством. 

Предварительно установлено, что на крыше дома девушка пыталась перерезать себе вены на руках и шее с помощью лезвия, а затем спрыгнула с крыши. 

От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице. 

С места происшествия изъяли тетрадь девушки, в которой она оставила предсмертную записку. 

Девушка лечилась от наркотической зависимости и ранее неоднократно высказывала намерения покончить жизнь самоубийством. 

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». 

 

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