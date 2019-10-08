На Салтовке сгорел автомобиль: специалисты подозревают поджог

Mercedes-Benz C-250 2012 года выпуска прямо на глазах превращается в груду искореженного железа.

Автомобиль был припаркован рядом с многоэтажкой на улице Тракторостроителей, 148.

Ночью от мощного взрыва и едкого дыма, который проникал даже сквозь закрытые окна, вместе с большинством жителей проснулась и Дарья.

Дарья, очевидец

Получается, быстро прибежала к маме в комнату, потому что наша машина там тоже рядом, недалеко стояла - спросить, где наша машина стоит. И она проснулась, говорит - нет, это не наша машина

За считанные минуты машина выгорела полностью. Ее под домом владелец начал парковать недавно - несколько месяцев, рассказывает девушка.

Дарья, очевидец

Выглянули в окно и машина уже полностью пылала. Пожарная приехала где-то минут через 15, ну, машина, скажем так, уже сгорела полностью

В дежурную часть поступило около десятка звонков о возгорании припаркованной машины, говорит помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Однако огонь успел полностью охватить автомобиль еще до приезда спасателей. Предварительная версия - поджог.

Игорь Лупандин, пом.начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области

По приїзду було встановлено, що площа пожежі складає біля 6 квадратних метрів, крім того, вже в 3 години пожежа була локалізована, і в 3:45 пожежа була ліквідована. Причина наразі встановлюється, але попередня те, що наші фахівці надали - це занос відкритого джерела вогню невідомою людиною

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Сейчас решается вопрос о внесении информации в журнал Единого реестра досудебных расследований.