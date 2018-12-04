На Салтовке сгорел автомобиль (видео)

04 декабря 2018 г. 9:05
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Вечером 3 декабря на проспекте Юбилейном, 48, на Салтовке возле кафе «Масис» сгорел автомобиль Daewoo Lanos. 

этом сообщают очевидцы в соцсетях, опубликовав соответствующее видео.⠀

Прибывшие на место спасатели потушили возгорание.

В результате пожара пострадал владелец автомобиля. Мужчина получил ожоги рук.

Причины возгорания автомобиля выясняют.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 3 декабря в 21:40 спасателям поступило сообщение о пожаре автомобиля «Daewoo Lanos», припаркованного на проезжей части пр. Юбилейного напротив дома № 48/1.

На момент прибытия спасателей в легковушке горел моторный отсек и салон на площади 4 кв.м.

Пытаясь потушить пламя, 43-летний водитель авто получил ожоги рук.

Врачи скорой оказали ему необходимую помощь, предложили госпитализацию, но пострадавший от нее отказался.

Пожарные в 21:49 пожар локализовали, в 22:05 - ликвидировали.

Наиболее вероятная его причина - короткое замыкание электропроводки.

 

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