На Салтовке сгорел автомобиль (видео)

Вечером 3 декабря на проспекте Юбилейном, 48, на Салтовке возле кафе «Масис» сгорел автомобиль Daewoo Lanos.

этом сообщают очевидцы в соцсетях, опубликовав соответствующее видео.⠀

Прибывшие на место спасатели потушили возгорание.

В результате пожара пострадал владелец автомобиля. Мужчина получил ожоги рук.

Причины возгорания автомобиля выясняют.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 3 декабря в 21:40 спасателям поступило сообщение о пожаре автомобиля «Daewoo Lanos», припаркованного на проезжей части пр. Юбилейного напротив дома № 48/1.

На момент прибытия спасателей в легковушке горел моторный отсек и салон на площади 4 кв.м.

Пытаясь потушить пламя, 43-летний водитель авто получил ожоги рук.

Врачи скорой оказали ему необходимую помощь, предложили госпитализацию, но пострадавший от нее отказался.

Пожарные в 21:49 пожар локализовали, в 22:05 - ликвидировали.

Наиболее вероятная его причина - короткое замыкание электропроводки.