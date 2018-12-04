На Салтовке сгорел автомобиль (видео)

Вечером 3 декабря на проспекте Юбилейном, 48, на Салтовке возле кафе «Масис» сгорел автомобиль Daewoo Lanos.
этом сообщают очевидцы в соцсетях, опубликовав соответствующее видео.⠀
Прибывшие на место спасатели потушили возгорание.
В результате пожара пострадал владелец автомобиля. Мужчина получил ожоги рук.
Причины возгорания автомобиля выясняют.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 3 декабря в 21:40 спасателям поступило сообщение о пожаре автомобиля «Daewoo Lanos», припаркованного на проезжей части пр. Юбилейного напротив дома № 48/1.
На момент прибытия спасателей в легковушке горел моторный отсек и салон на площади 4 кв.м.
Пытаясь потушить пламя, 43-летний водитель авто получил ожоги рук.
Врачи скорой оказали ему необходимую помощь, предложили госпитализацию, но пострадавший от нее отказался.
Пожарные в 21:49 пожар локализовали, в 22:05 - ликвидировали.
Наиболее вероятная его причина - короткое замыкание электропроводки.