На Салтовке сгорела машина. Похоже на умышленный поджог

Информация о поджогах машин ночью в спальных районах Харькова довольно часто попадает в ленты новостей. Очередной такой случай произошел на Салтовке. Одна машина сгорела полностью. Еще две машины огонь повредил частично.

Вот на этом месте в одном из микрорайонов на Салтовке минувшей ночью стоял "Форд Фьюжн". Сейчас здесь черная обгоревшая земля. Машину утром забрал эвакуатор. Именно на этом месте произошел пожар. Запылало непосредственно среди ночи. Вызов пожарным поступил в 03:15. Местный житель Александр, посмотрев ночные программы со своей женой, уже собирался ложиться спать. Но вдруг он услышал несколько хлопков.

Александр, местный житель:

Жена так обернулась, смотрит, ночью ж фонари не работают. Смотрит - какое-то зарево. На балкон вышла - смотрит, машина горит. Сначала - не сильно так. Ну я сразу-то пожарных вызвал. Смотрю, оно еще хлопает, еще больше разгорается. Ну, пожарные максимум минут через 10, ну через 15 приехали и давай тушить.

Горел "Форд Фьюжн" переселенки из Горловки. Она в шоке от случившегося. Пожар был локализован в 03:27 ночи. Ликвидирован - в 03:35. Но, несмотря на усилия пожарных, машина сгорела полностью.

Светлана, владелица "Ford Fusion":

Позвонили пожарные. Значит, горел "Форд Фьюжн". Сгорел дотла. Когда я вышла, он уже был спаленный. Свитдетелей нет. К сожалению. Стояла полиция. Вышли люди, которые были - "Ауди", вот, стоит черная. И "четверку", не знаю хозяина, к сожалению. От "Форда" ничего не осталось. Экспертиза подтвердила, что был поджог. Облили какой-то смесью и запалили.

Эксперт рассказал Светлане, что горючая жидкость была залита под капот, после чего произошел поджог машины. При этом женщина вообще не понимает, кому могла перейти дорогу, ведь у нее нет ни врагов, ни недоброжелателей.

Светлана, владелица "Ford Fusion":

Машина буквально год всего ей. И здесь, в принципе, все в порядке. С соседями мы дружим. У нас все друг друга знают. Номера мы оставляем. У нас кто-то кого-то подпираем. Все отлично. Причины нет. Я не понимаю.

У машины была обычная гражданская страховка. Светлана осознает, что рассчитывать на компенсацию ущерба не приходится. А если бы Александр - тот, что вызвал пожарных, в три часа ночи уже бы спал, и пожарные бы не сработали профессионально, то одной сгоревшей дотла машиной и еще несколькими пострадавшими не обошлось.

Александр, местный житель:

Тут бы погорело много машин, потому что "Ауди" стояла совсем близко. За "Фордом" - "Форд Мондео" - престижная машина. За "Фордом" стояла "Деу". Здесь - "Фольксваген" стоял за мной. А "Фольксваген" на газу. То есть погорело бы конкретно здесь много чего, когда распространилось бы дальше, то было бы.

Эксперты устанавливают окончательную причину пожара, для этого нужно время.