На Салтовке сильный ветер поднял в воздух торговую палатку (видео)

22 марта 2019 г. 19:29

Сегодня на Салтовке в районе автосалона "Солли+" в результате разбушевавшегося сильного ветра унесло уличную торговую палатку.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, опубликовав соответствующее видео.

На его кадрах видно, как сильным порывом вера с палатки срывает тент, а затем в воздух летит и сама палатка.

Также рядом лежит металлическое ограждение. 

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета,  пока информации о пострадавших в результате непогоды не поступало.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика! 18+!

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.