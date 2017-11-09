На Салтовке сожгли аптеку

Сообщение о пожаре в металлическом торговом павильоне по улице Салтовское Шоссе, 100/5, где располагалась аптека поступило 9 ноября в 1:32.

Как рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области, на момент прибытия спасателей здание аптеки пылало на всей площади в 20 кв.м. Внутри горели медикаменты, отделка и горючие конструкции здания. Другим объектам, а также людям, угрозы не было.

Пожарные локализовали возгорание в 1:58, в 3:36 полностью ликвидировали его.

По предварительным данным причиной пожара стало занесение открытого источника огня.