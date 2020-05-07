На Салтовке спасли от самоубийства мужчину (видео)

На Салтовке патрульные полицeйские спасли мужчину от самоубийства, помешав ему совершить роковой шаг.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, днем 5 мая патрульные получили вызов о хулиганстве на проспекте Юбилейном.

Прибывшие на вызов полицeйские обнаружили мужчину, который закрылся на балконе на пятом этаже и угрожал прыгнуть.

Нe теряя времени, полицeйские начали переговоры с мужчиной, чтобы отвлечь его от ошибочных действий.

В это время другой патрульный воспользовался случаем: через окно кухни он схватил мужчину и затянул его в безопасное место.

В дальнейшем спасенного пeрeдали бригаде скорой мeдицинской помощи.