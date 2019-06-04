На Салтовке столкнулись грузовик и маршрутка: 15 пострадавших

Утром 4 июня в Харькове на проспекте Тракторостроителей произошла авария с участием грузовика и маршрутки, в результате которой пострадали 15 человек.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, около 8:30 на дороге столкнулись автомобили «Рено Мастер» и маршрутный микроавтобус «Рута».

Предварительно, в результате аварии травмы получили два пассажира иномарки и 13 пассажиров маршрутки.

Все пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи с травмами различной степени тяжести, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции и следователи.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.