На Салтовке столкнулись грузовик и маршрутка: 15 пострадавших

04 июня 2019 г. 9:45
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Утром 4 июня в Харькове на проспекте Тракторостроителей произошла авария с участием грузовика и маршрутки, в результате которой пострадали 15 человек.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, около 8:30 на дороге столкнулись автомобили «Рено Мастер» и маршрутный микроавтобус «Рута». 

Предварительно, в результате аварии травмы получили два пассажира иномарки и 13 пассажиров маршрутки.

Все пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи с травмами различной степени тяжести, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции и следователи. 

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. 

 

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