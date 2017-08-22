На Салтовке студент спас женщину от грабителя

22 августа 2017 г. 12:09
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Харьковская местная прокуратура №4 утвердила и объявила подозрение 29-летнему харьковчанину по факту разбойного нападения, соединенного с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 187 УК Украины).

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, происшествие произошло 13 августа текущего года в парке "Победы" на пр. Тракторостроителей. Мужчина подошел сзади к 46 летней женщины, которая шла по тропинке, схватил ее за шею и приставил к горлу нож. Затем вор затянул свою жертву в кусты и забрал сумочку. Женщине удалось оттолкнуть разбойника, убежать и позвать на помощь.

На крик к потерпевшей подбежал 24-летний студент. Женщина сообщила ему приметы нападавшего. Студент нашел мужчину в парке, задержал его и вызвал полицию.

Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей.

Досудебное расследование продолжается.
 

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