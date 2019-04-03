На Салтовке трое харьковчан ограбили приезжего

03 апреля 2019 г. 13:43
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1 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в лесополосе на улице Академика Павлова трое неизвестных напали на 49-летнего жителя Луганской области. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленники отобрали у прохожего два мобильных телефона с зарядными устройствами, ноутбук, наушники и кошелек с деньгами, после чего скрылись.

Своими действиями нападавшие причинили пострадавшему материальный ущерб в размере 4600 гривен.

Полицейские задержали грабителей. Ими оказались ранее судимые за имущественные преступления харьковчане, двоим из которых по 30-лет,  одному 42 года.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. 

Каждому из злоумышленников грозит лишение свободы до 6 лет. 

 

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