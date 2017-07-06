На Салтовке у женщины украли золотые украшения

06 июля 2017 г. 10:42
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Накануне на улице Амосова 21-летний нападающий сорвал с шеи женщины золотую цепочку с крестиком и пытался убежать. Жертвой нападения стала 33-летняя харьковчанка. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП Харьковской области.

«ЧП произошло вчера около 14-30, - рассказал начальник Немышлянская отдела полиции Андрей Лихачев. - По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет».

В ближайшее время в судебном порядке будет решен вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения.

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