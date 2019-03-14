На Салтовке при помощи технологий угнали авто из-под подъезда многоэтажки (видео)

14 марта 2019 г. 11:00
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В Харькове автомобильные воры угнали автомобиль из-под подъезда с помощью электронной аппаратуры.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Дело в том, что часто автовладельцы оставляют ключи от машины в прихожей, недалеко от входных дверей. Чем и воспользовались злоумышленники.

По информации пользователей соцсетей, автоугонщики проникли в подъезд многоэтажки по улице Героев Труда 32А, подошли к дверям квартиры и с помощью специальной аппаратуры считали с автобрелока с ключами код разблокировки замка в машине.

 «Вчера в доме по ул. Героев Труда 32А взломали ломом домофонную дверь. Сначала ходили по подъеду с аппаратурой, считывающей коды ключей от машин (если лежат близко от двери). А потом угнали машину, припаркованную у подъезда», — говорится в сообщении.

Однако камеры наблюдения, установленные в подъезде, зафиксировали воров.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по данному факту поступало обращение в полицию от потерпевшего хозяина угнанного авто.

Полиция открыла производство по ч.3 ст.289 УК Украины (Незаконное завладение транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Ведется следствие.

 

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