 

На Салтовке в частном доме обнаружили убитого мужчину

24 июля 2019 г. 19:05
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Полиция устанавливает обстоятельства убийства мужчины в частном домовладении на улице Академика Павлова в Московском районе Харькова.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в  полицию 24 июля в 16:35.

Прибывшие по адресу полицейские обнаружили в доме тело 62-летнего владельца дома со следами насильственной смерти.

По показаниям соседей, мужчина при жизни злоупотреблял алкоголем.

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Очевидцы опубликовали в соцсетях фото с места происшествия.

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