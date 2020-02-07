На Салтовке в частном домовладении горел гараж с автомобилем внутри

07 февраля 2020 г. 13:53
1 просмотр

В Немышлянском районе Харькова сегодня ночью произошел пожар в гараже частного домовладения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным ГСЧС, 7 февраля в 1:58 спасателям поступила информация о пожаре на территории частного домовладения по ул. Матронинской, 56.

На момент прибытия спасателей огнем был охвачен гараж, в котором находился автомобиль ВАЗ 21051.

Общая площадь пожара составила около 40 кв.м. Спасатели не допустили распространения пламени на жилой дом, стоявший 3 метрах от гаража.

В 2:15 пожар спасатели локализовали, а в 4:09 полностью ликвидировали.

В результате ЧП никто не пострадал.

По предварительным данным ГСЧС, причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.