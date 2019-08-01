31 июля в 18: 52 спасателям поступило сообщение об обнаружении в гаражном кооперативе «Каскад» на улице В. Зубенко, 35 Б, ёмкостей, предположительно, со ртутью.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, к месту происшествия прибыла группа химиков аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС.

При обследовании места обнаружения подозрительной жидкости специалисты подтвердили, что обнаруженным веществом действительно является ртуть.

Приблизительное её количество составило 12 кг.

Как отметили в ГСЧС, ёмкости не были повреждены и ни одна из опасных жидкостей не пролилась.

Спасатели собрали все бутылки с жидкостями для последующей их утилизации.

Все работы по демеркуризации ртути были закончены в 20:35.