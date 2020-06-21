На Салтовке в канаве с водой нашли авиабомбу

На Салтовке сегодня утром нашли в канаве с водой недалеко от дома №45 на ул. Гвардейцев Широнинцев старый боеприпас.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Боеприпас, которым оказалась авиационная осколочная бомба времен Второй мировой войны весом 2,5 кг (АО-2,5), случайно обнаружили работники одного из заведений Московского района. Она находилась примерно на полуметровой глубине в воде.

Прибывшие к месту происшествия пиротехники изъяли бомбу и обезвредили ее на специальной подрывной площадке путем подрыва. Они также обследовали прилегающую территорию с помощью металлоискателя и других опасных предметов не обнаружили.