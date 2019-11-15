В квартире многоэтажки на Салтовке загорелась кухонная плита

15 ноября 2019 г. 12:27
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На Салтовке в одной из квартир многоэтажки загорелась кухонная газовая плита.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 14 ноября в 17:31 спасателям поступила информация о возгорании в квартире 9-этажного жилого дома по ул. Гвардейцев Широнинцев, 47а.

Спасатели, прибывшие на вызов, установили, что на 5-м этаже жилой многоэтажки в квартире  горит нижняя часть газовой плиты.

Пожар спасатели ликвидировали с помощью подручных средств.

Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового прибора.

 

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