На Салтовке горела квартира в многоэтажке

На Салтовке сегодня вечером, около 20:30 произошел пожар в одной из многоэтажек.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По данным очевидцев, возгорание произошло в квартире, расположенной на 8 этаже в доме на улице Героев Труда 4-г.

На месте работали 2 подразделения ГСЧС, которые оперативно ликвидировали возгорание.

По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

Очевидцы называют две версии причин пожара: возгорание проводки и взрыв газового баллона.

Официальная информация уточнаяется.

В соцсетях очевидцы публикуют фото и видео с места происшествия.