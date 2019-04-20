На Салтовке горела квартира в многоэтажке

20 апреля 2019 г. 21:20
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На Салтовке сегодня вечером, около 20:30 произошел пожар в одной из многоэтажек.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По данным очевидцев, возгорание произошло в квартире, расположенной на 8 этаже в доме на улице Героев Труда 4-г.

На месте работали 2 подразделения ГСЧС, которые оперативно ликвидировали возгорание.

По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

Очевидцы называют две версии причин пожара: возгорание проводки и взрыв газового баллона.

Официальная информация уточнаяется.

В соцсетях очевидцы публикуют фото и видео с места происшествия.

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