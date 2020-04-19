На Салтовке в водохранилище нашли тело пропавшей женщины

Сегодня, 19 апреля, около 11:40 в водохранилище по улице Героев Труда было обнаружено тело 82-летней харьковчанки, пропавшей накануне.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции.

Полицейские установили, что накануне в Московский отдел полиции обратилась дочь пожилой женщины, которая сообщила об исчезновении матери.

Полицейские не обнаружили на теле умершей видимых признаков насильственной смерти. Тело женщины направлено в морг.

Информация зарегистрирована в Киевском отделе полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Все обстоятельства смерти пенсионерки полиция устанавливает.