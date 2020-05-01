«Лексус» лег на крышу: на Салтовке - тройное ДТП

Сегодня утром на Салтовке произошло ДТП: за мостом, в районе улицы Героев Труда, 2 на дороге столкнулись две иномарки: Lexus и Peugeot.

При этом в результате аварии автомобиль "Лексус" перевернулся на крышу.

Как отметили очевидцы, предоставившие видео, столкнувшиеся автомобили зацепили еще и третий - "Шевроле".

Сейчас на месте аварии работает полиция.

Также на место ДТП прибыла скорая помощь и автомобиль спасателей.

Водитель автомобиля «Пежо» рассказал на месте ДТП, что оставил автомобиль припаркованным справа дороги и пошел рыбачить на водоем. Услышал звук ДТП, прибежал, и выяснилось, что это его в его машину врезался «Лексус».

Ремонту авто, по его словам, не подлежит.

По его же словам, водитель Лексуса прошел освидетельствование на алкоголь, драгер показал, что он был трезв, при этом водитель Лексуса не отрицал свою вину.

Сам водитель Лексуса на месте ДТП сказал, что ехал со скоростью около 80 км в час и когда перестраивался, не увидел припаркованный автомобиль. А третий автомобиль - Шевроле - зацепил во время ДТП.

Обстоятельсва ДТП устанавливаются.

