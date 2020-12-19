На Салтовке во время движения загорелась машина

Накануне вечером на «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле Chevrolet Aveo, что загорелся во время движения прямо на проезжей части на ул. Академика Павлова.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на момент прибытия пожарных горел моторный отсек машины. Площадь пожара составила около 2 кв.м. Одновременно с тушением пожара, спасатели перекрыли подачу газа с газобаллонного оборудования автомобиля.

Пожар был полностью ликвидирован. Предполагаемая его причина - короткое замыкание электрооборудования.