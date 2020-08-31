На Салтовке во время движения загорелся автомобиль

На Салтовке сегодня утром во время движения загорелся автомобиль

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 31 августа в 08:33 спасателям поступила информация о пожаре в легковом автомобиле «Mercedes-Benz S-600».

Возгорание произошло в моторном отсеке во время движения автомобиля по улице Гвардейцев Широнинцев в Харькове.

На момент прибытия спасателей огонь охватил площадь около 1,5 кв.м.

Одним пенным пожарным стволом в 8:42 спасатели локализовали пламя и в 08:52 полностью ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате происшествия нет.Причину возникновения пожара выясняют.