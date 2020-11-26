На Салтовке во время оформления ДТП с пострадавшими нетрезвый водитель устроил рядом еще одну аварию

Накануне в 23:50 на пересечении проспекта Юбилейного с улицей Гвардейцев Широнинцев столкнулись Skoda Octavia, Volkswagen Caddy и Daewoo Lanos.

В результате ДТП получил травмы и был доставлен в больницу водитель Volkswagen, сообщает пресс-служба патрульной полиции. На месте работала следственно-оперативная группа.

Через полчаса на этом же участке произошло еще одно ДТП: в Daewoo Lanos врезался ВАЗ 2109.

Как сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области, на улице Василия Стуса патрульные обратили внимание на ВАЗ, двигавшийся с выключенными фарами. Водитель ВАЗ при виде полицейских попытался скрыться, но на Гвардейцев Широнинцев допустил столкновение с Daewoo.

У водителя ВАЗ патрульные заметили признаки опьянения, но проходить тест на алкоголь на месте или проехать в наркоцентр мужчина отказался.

На водителя ВАЗ 2109 были составлены протоколы по ст.124 и ч.1 ст.130 КУоАП.