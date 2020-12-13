На Салтовке во время поездки на такси умерла женщина-пассажир

13 декабря 2020 г. 15:18
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Сегодня, 13 декабря, утром на ул. Героев Труда на Салтовке во время поездки на такси умерла женщина-пассажир.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

По их словам, женщина ехала на работу, но по дороге ей стало плохо с сердцем.

В полиции информацию о происшествии подтвердили.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, умершей женщине было 43 года.

На место вызвали скорую помощь, однако медикам не удалось спасти женщину.

Информация о происшествии внесена в Единый учет Московского отдела полиции.

 

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