Сегодня, 13 декабря, утром на ул. Героев Труда на Салтовке во время поездки на такси умерла женщина-пассажир.
Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.
По их словам, женщина ехала на работу, но по дороге ей стало плохо с сердцем.
В полиции информацию о происшествии подтвердили.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, умершей женщине было 43 года.
На место вызвали скорую помощь, однако медикам не удалось спасти женщину.
Информация о происшествии внесена в Единый учет Московского отдела полиции.