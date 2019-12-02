На Салтовке во время пожара из горящей квартиры спасли 2 детей

02 декабря 2019 г. 18:20
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На Салтовке сегодня, 2 декабря, днем произошел пожар в многоэтажке.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 2 декабря в 15:13 спасателям поступила информация о пожаре в 12-этажном жилом доме на ул. Академика Павлова, 339 в Харькове.

На момент прибытия спасателей пожар происходил в одной из комнат квартиры на 1-м этаже.

Из задымленного помещения пожарные вынесли 13-летнего мальчика и 4-летнюю девочку.

В результате воздействия токсичных продуктов горения дети получили отравление.

Каретой скорой их доставили в Областную детскую клиническую больницу.

Площадь пожара составила около 3 кв.м. Горели домашние вещи и разный хлам.

В 15:25 пожар бойцы ГСЧС локализовали, в 16:24 полностью ликвидировали. Причину возникновения пожара выясняют.

 

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